Berberden çıkışta motosikletine binerken kurşunladılar

Silahlı saldırı olayı dün akşam saatlerinde Kocasinan Mahallesi'ndeki caddede meydana geldi. 22 yaşındaki Emrullah Tapu cadde üzerindeki berbere girdi.
Tapu, berberden çıkıp motosikletine bineceği sırada yaya olan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Sağlık ekipleri Emrullah Tapu'yu ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırı sonucu yaralanan Emrullah Tapu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırıyı gören çevredeki esnaf, yaya olan bir şahsın hedef gözeterek genç şahsa ateş açtığını yaralı olarak bilincini kaybetmeden önce ambulans istediğii söylediler.
Polis ekipleri, silahla Emrullah Tapu'yu öldüren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.