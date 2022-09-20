Berberin katili müşterisi çıktı

"KÜFRETTİ ZORUMA GİTTİ"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada katil zanlısının Özgür Tekin, olduğunu tespit etti. Polis, Tekin'i arkadaşının Yenibey Mahallesi'ndeki evinde saklanırken yakaladı. Mahallede berberlik yapan Denizli'nin, bir süre önce tıraş ederken tartıştığı arkadaşı Tekin'in babasına küfrettiği öne sürüldü. Tartışmanın ardından Tekin'in, Denizli'ye husumet beslediği ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde, "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum" diyen Özgür Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.