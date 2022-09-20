Berberin katili müşterisi çıktı

Adana'da motosikletine bindiği sırada uğradı silahlı saldırıcı sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki berber Atakan Denizli'nin katili müşterisi Özgür Tekin (21) çıktı. Katil zanlısı Tekin'in berberini tıraş esnasında babasına küfrettiği için aralarında husumet başladığı ve bu yüzden öldürdüğü öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde, "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum" diyen Özgür Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet anının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda Atakan Denizli'nin katil zanlısına saldırı anında ayakkabı fırlatarak kendisini korumaya çalıştığı görülmüştü.
HASTANEDE ÖLDÜ
Olay, 16 Eylül'de Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi 30035 sokakta meydana geldi. Atakan Denizli park halindeki motosikletine bindiği sırada yanına yaklaşan Özgür Tekin'in (21) silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermi, genç adamın sol göğsüne isabet etti. Denizli kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Denizli, kaldırıldığı hastaneye doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
KATİLİNE AYAKKABI FIRLATTI
Öte yandan Atakan Denizli'nin vurulma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Denizli'nin, park halindeki motosikletine bindiği, Tekin'in ise tabancayla ateş açtığı görüldü. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli'nin ise ayakkabısını fırlattığı ancak kurşundan kaçamadığı anlar da dikkati çekti.
"KÜFRETTİ ZORUMA GİTTİ"
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada katil zanlısının Özgür Tekin, olduğunu tespit etti. Polis, Tekin'i arkadaşının Yenibey Mahallesi'ndeki evinde saklanırken yakaladı. Mahallede berberlik yapan Denizli'nin, bir süre önce tıraş ederken tartıştığı arkadaşı Tekin'in babasına küfrettiği öne sürüldü. Tartışmanın ardından Tekin'in, Denizli'ye husumet beslediği ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde, "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum" diyen Özgür Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.