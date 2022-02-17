Bereket Duası Okunuşu ve Meali - Bereket Duasının Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Fazileti

Rızık ve bereket duası ile Allah'tan hayırlı rızık isteyen pek çok kişi, bu duanın Kur'an-ı Kerim'de kaçıncı sayfada ve hangi sure içinde bulunduğunu merak ediyor. Gün içinde sık sık zikrederek bolluk ve berekete kavuşmak isteyenler için kolay Bereket Duası okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı haberimizde. İşte Karınca Duası olarak da bilinen Bereket Duası'nın fazileti ve anlamı.

Bereket (Karınca) Duası Arapça Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Bereket (Karınca) Duası Türkçe Anlamı

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz. Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)

Karınca Duası Diye Bir Dua Var Mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde konu ile ilgili şu bilgilere yer verilmiştir.

Halk arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu sebeple "karınca duası" denilen dua, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, esmâ-i hüsna'nın bir bölümü, Allah Teala'ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca olmamakla birlikte bu duanın Hz. Peygamberden (s.a.s.) rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadı ile okunması veya kullanılması dinen caiz değildir.

Bereket Duası Kur'an'da Kaçıncı Sayfada?

Bereket Duası ya da Karınca Duası Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır.

Rızık Ve Bereket Duası Nasıl Okunur?

Tıpkı diğer dualar gibi Bereket Duası da abdestli okunduğunda daha tesirli olmaktadır. Özellikle namazdan sonra okumak duanın daha etkili olmasına vesile olur. Ayrıca günde 3, 7, 11 ya da 41 kere okunabilir. Ancak bu dua kazanç temin etmek amacıyla okunmamalı, Allah'ı anarak ondan bereket ve bolluk dilemek maksadıyla bir vesile olarak görülmelidir.

Bereket Duası Ne Zaman Okunur?

Bereket ya da Karınca Duası istenilen her zaman diliminde okunabilir. Ancak özellikle sabah evden çıkmadan önce erken saatte okunduğunda daha tesirli olur. Dükkan açarken ve iş yerine girerken hayırlı kazanç için okunabilir. Bununla birlikte yemek yaparken ve alışverişte de bu dua okunabilir.

Bereket Duası (Karınca Duası) Fazileti

Bu duayı sık sık okumak bol rızık ve hayırlı yoldan edinilecek bol kazanca vesile olur. Eve ve özellikle mutfağa asılan Karınca Duası ya da Bereket Duası bolluğa, helal ve hayırlı kazanca vesiledir. İş yerine asılması da bunlara vesile olur, buna ek olarak bereketli satış, çok müşteri, sağlam kazançlar sağlar. Bu duayı sık sık tekrar etmek ve Allah'ı anmak imanı güçlendirerek maneviyatı yükseltir. Kötü giden işleri yoluna sokabilmek için de bu duayı sık sık tekrar etmek faydalı olacaktır.