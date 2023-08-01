Bereket için binlerce aşure dağıtıldı

Muharrem ayının bereketi nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yılda bir çok ilçede aşure ikramı yapıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldığı, Muhammediye Camii, Şirinevler Meydanı, Ulu Camii önü ve Yayla'da gerçekleşen aşure ikramlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hijyenik vakumlu ambalajlarda ikram edilen aşureye büyük ilgi gösteren vatandaşlar, aşure etrafında gördükleri yakınlaşma, birlik ve beraberliğin, huzur ve kardeşliğin Türkiye genelinde de hâkim olmasını diledi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da, Muharrem ayının bereket ayı olduğunu belirterek, "Muharrem ayında bir çok noktada aşure dağıtımı yaptık. Birliğin ve bereketin adıda aşuredir. İnsanlar bu ayda aşure yaparak komşularına ve sevdiklerine ikramda bulunurlar. Muharrem ayında insanların hem ağızları tatlanır hem de gönülleri bereketlenir" dedi.