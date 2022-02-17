Haberler Yaşam Haberleri Bereket (Karınca) Duası Okunuşu, Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Faziletleri
Giriş Tarihi: 17.2.2022 16:41 Son Güncelleme: 17.2.2022 16:41

Bereket (Karınca) Duası Okunuşu, Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Faziletleri

DIŞ KAYNAKLAR

Bereket duasının bir diğer adı da Karınca duasıdır. İslam aleminin bolluğa ve berekete erişebilmek için Allah’dan yardım isteyerek niyaz ettiği dualardan birisidir. Helal ve hayırlı rızka kavuşabilmek için okuyabileceğiniz bereket duası burada. İşte bereket diğer adıyla karınca duası okunuşu ve Türkçe anlamı.

BEREKET DUASI OKUNUŞU

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

BEREKET DUASI ANLAMI

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)

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Bereket (Karınca) Duası Okunuşu, Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Faziletleri
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