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Giriş Tarihi: 2.10.2022

Bereket yılı

Kırklareli’nde geçen seneye göre buğday ve cevizde verim arttı. Çayır tırtılı istilası sebebiyle erken müdahalede ayçiçeği ve mısırda yüzde 1 kayıp yaşandı

İHA
Bereket yılı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bu sene Trakya'ya nazaran Kırklareli'nde tahıllarda çok verimli bir sezon geçtiğini vurguladı. Aksoy, "Özelikle buğday rekoltemiz 740 ton civarında, ayçiçeği 240 bin ton civarında olacak. Hem yağlı tohumlu bitkilerimizde hem de tahıllarda gerçekten rekoltemiz iyi oldu. Kırklareli'nin diğer alanlarında meyvecilik, sebzecilik devam ediyor. Devletimizin verdiği hibe destekler ile üreticimiz üretiyor. Biz üreticimize diyoruz ki 'sen üret yeter' onlar üretiyor ekonomiye katkı sunuyorlar" dedi. Hızlı ve erken müdahale sayesinde mısır ve ayçiçeğinde rekolte kaybının yüzde 1 olduğunu söyleyen Aksoy, "Bu sene mısır verimimiz, ayçiçek verimimizde çayır tırtılından dolayı yüzde 1'lik gibi bir düşüş oldu ama sonradan ilaçlama yaptığımızda toparladık. Bu sene ayçiçek verimimiz geçen yıla göre daha yüksek oldu. 2. üründe ayçiçek ekim alanlarımız arttı. Hızlı müdahalemiz sayesinde rekoltede kaybımız olmayacak" şeklinde konuştu.



Aksoy, Kırklareli'nde bitkisel üretim noktasında sadece turunçgiller ve muzun yetişmediğini ifade ederek, tarımda üretim yapmak isteyen bütün üreticileri Kırklareli'ne davet etti. Kırklareli'nde ceviz üretim anlarında da verimin arttığını söyleyen Aksoy, "Kırklareli'nde ceviz alanlarımız dikili olarak 10 bin dekarın üzerinde. Üreticilerimizin bu sene bereketli ürünleri var verimler mükemmel. Bizim şu andaki bahçelerimiz 5 yıllık. Yani kurulu bahçelerimize devlet 5 yıllık destek verdiği için tam verime gelmediler ama tam verime geldiklerinde ülkedeki ceviz ihtiyacının büyük bir kısmını Kırklareli karşılamış olacak" diye konuştu.

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