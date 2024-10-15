Beren Su’nun ölümüyle ilgili soruşturmada 3 itfaiyeci tutuklandı

Ankara'da asansör kazasında hayatını kaybeden Beren Su Bolat'ın ölümüyle ilgili itfaiye şefi E.A. ile itfaiye görevlileri B.Y. ve B.B., 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Ankara'nın Sincan ilçesinde 23 Temmuz'da yaşanan korkunç olayda 13 yaşındaki Beren Su Bolat, sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitti. Beren Su ile arkadaşının asansörde olduğu sırada asansör kabini 5 ve 6'ncı katlar arasında durdu. Asansörde mahsur kalan Beren Su ve arkadaşının kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi. Beren Su, mahsur kaldığı kattan itfaiyeciler tarafından çıkarılmaya çalışırken asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ortaya çıkan bir fotoğrafta Beren Su'nun üzerinde emniyet kemeri olmadığı itfaiye görevlisinin ise bir elinde termos olduğu görüşmüştü. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazılanan bilirkişi raporu ile itfaiye görevlileri hakkında Ankara Valiliği tarafından soruşturma izni verildi. Şüphelilerin izne itirazının reddedilmesi üzerine itfaiye şefi E.A. ile itfaiye görevlileri B.Y. ve B.B gözaltına alındı. Şüpheliler savcılık sorgusunun ardından Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.