Berfin 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Batman'da 23 Nisan akşamı Demokrasi Bulvarı'nda 38 yaşındaki Müslüm C. yönetimindeki otomobil, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlaliyle yaya geçidinden yolun karşısına geçen 15 yaşındaki Zelal S., 16 yaşındaki Belinay Berfin Gönenç., 15 yaşındaki Elif E. ve yanlarındaki 8 aylık Delal Asya S.'ye çarptı.

Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine sevk eden sağlık ekipleri yaralıları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Müslüm C., kaza sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazada ağır yaralanan Belinay Berfin Gönenç, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada bacağı kırılan 8 aylık Delal Asya taburcu olurken diğer iki kız çocuğunun yoğun bakımdaki tedavisi ise devam ediyor.

KAZA ANI SOSYAL MEDYA CANLI YAYININA YANSIDI

Öte yandan aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Müslüm C.'nin yanında bulunan kişi kaza anını sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayına yansıdı. Sosyal medya canlı yayınına yansıyan kaza anında yayalara aracın feci şekilde çaptığı görülüyor.