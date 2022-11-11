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Giriş Tarihi: 11.11.2022 12:13

Berfin Ep'in intihar ettiği iddia edilmişti: Sır olayda flaş gelişme!

Sır olay Siirt Pervari'de yaşanmıştı. İki yıl önce ölü bulunup, intihar ettiği öne sürülen Berfin Ep'in (16), Murat. G. (16) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

DHA
Berfin Ep’in intihar ettiği iddia edilmişti: Sır olayda flaş gelişme!

Siirt Valiliği, 28 Mayıs 2020'de hayvan otlamak için gittiği Pervari ilçesi Çemikari Yaylası'nda ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Berfin Ep soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce kapsamlı araştırma ve kriminal inceleme yapıldığı belirtildi. Olayın intihar olmadığı, maktul Berfin Ep'in 2006 doğumlu Murat G. tarafından ateşli silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayete intihar izlenimi verildiğinin belirtildiği açıklamada, Murat G.'nin 'kasten öldürme' suçundan tutuklanıp, Diyarbakır Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği kaydedildi.

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Berfin Ep'in intihar ettiği iddia edilmişti: Sır olayda flaş gelişme!
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