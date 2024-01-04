Bergama Belediye Başkanı Koştu projeleri engellemeye çalışan muhalefete sert çıktı

Bergama Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı Başkan Hakan Koştu yönetiminde toplandı. Aralık ayı meclis toplantısına ait tutanakların okunup oylanması ile başlanan toplantıda Başkan ve meclis üyelerince gündeme ilave edilen önergeler görüşüldü. Başkan Koştu, verilen önergelerin cevapları konusunda tatmin olmayan İP'li Meclis Üyeleri'ne "Yan yana oturuyorsunuz ama birbirinizden haberiniz yok. Aynı önergeyi veriyorsunuz" dedi.

GEREKLİ DÜZELTMELERİ YAPTIK

Sayıştay Raporu'ndan kopyala yapıştır yaparak aynı önergeyi veren İP'li meclis üyelerini sert bir dille eleştiren Bergama Belediye Başkan Hakan Koştu: "Sayıştay raporundaki bulgular tüm belediyelerde bulunan eksikliklerin olduğu bulgulardır. Yapılan onca işe rağmen Sayıştay Raporu'nda herhangi bir mali ve hukuki sorumluluk bulunamamıştır. Sayıştay denetçisinin raporunda dikkat çektiği bulgularda yer alan eksikliklerin tamamı düzeltilip Sayıştay'a raporlanmıştır." Diye konuştu.

BERGAMA'YI GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bergama İnönü Caddesi ile ilgili meclis toplantılarında sürekli aynı önergeyi gündeme getiren İP'li Meclis Üyelerine yüklenen Koştu, toplantıda geride kalan 5 yıllık süreçte ilçe genelinde binlerce m2 yol ve asfalt çalışması yaptıklarını hatırlattı. Yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi İnönü Caddesi'nde yürütülen düzenleme çalışmalarının 300 metrelik kısmında kullanılan yapı malzemeleri ile ilgili kusur bulan muhalefet meclis üyelerine seslenen Koştu: "Yerel seçimler için hazırlayacağınız broşürlere İnönü Caddesini de ekleyin. Göreve gelir gelmez millete burasını söktüreceğinizi söyleyin." dedi. Konuşmasında İnönü Caddesinde yürütülen düzenleme çalışması ile ilgili muhalefetin itirazlarının halen devam ettiğini hatırlatan Başkan Koştu, hayata geçirdikleri projelerle Bergama'yı güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

"SİZİ BERGAMALI HEMŞEHRİLERİMEŞİKAYET EDECEĞİM"

Muhalefetin geride kalan 5 yıl boyunca belediye tarafından hayata geçirilen tüm hizmetleri mahkemeye, üst kurullara ve CİMER'e şikâyet ederek sekteye uğratma çaba ve gayreti içine girdiğini belirten Hakan Koştu, "Hizmetlerimizi nispeten yavaşlatmayı başarsalar da tüm projeleri görev süremiz içinde tamamlayıp hizmete alacağız. Artık zaman sandığı gitme zamanı. Bende bu yaptıklarınızdan dolayı sizi millete. Bergamalı hemşehrilerime şikâyet edeceğim. 5 yılda 4 defa Sayıştay denetiminden geçtik. Şimdi millete hesap verme zamanı. Seçim süreci içerisinde herkes yaptıklarının hesabını verecek. Siz de yapmadıklarınızı ve yaptırtmadıklarınızın hesabını vereceksiniz. Bu hizmet size fazla geldi anlıyoruz, bizim vatandaşımıza yapacağımız daha çok hizmet var" dedi.