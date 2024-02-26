Bergama’da hayvancılığı destekleyecek projeler ürettik

Hayvan Pazarı esnafı ve üreticilerle sohbet ederek güne başlayan Doğruer, ziyareti esnasında kurban almak isteyen vatandaşlar ile besicilerin istek ve taleplerini de dinledi.

''HAYVANCILIK VE TARIMDA GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERECEĞİZ''

Hayvancılık ve Tarımın önemine vurgu yapan Doğruer, Bergama'nın tarımda artık bir marka olduğunu belirterek "Bergama'da birçok yatırımın ve projenin kapılarını yeni dönemde açacağız. Bakırçay'ın bereketli topraklarında yetiştirilen hayvanların marka haline dönüşmesi için, hayvan üreticilerinin daha sağlıklı ortamlarda çalışabilmesi ve alıcıyla buluşabilmesi için, bu konuda sürekli çalışan ve üreten bir çalışma ajandamız var. Bu alanda en iyisi olmak için çalışacağız." dedi.

KURBAN SATICILARI İLE SOHBET EDİP NOTLAR ALDI

Bergama Belediye Başkanı Adayı Dr. Sadık Doğruer, kurbanlık satışları ile ilgili bilgileri de yerinde aldı. Pazar yerinde kurbanlık satıcıları ve alıcılarıyla bir araya gelerek "Hayırlı işler" dileğinde bulunan Başkan Adayı Doğruer, vatandaşların taleplerini de dinledi.

SATICILARLA KURBAN PAZARLIĞI YAPTI

Pazar yerinde bulunan tüm vatandaşlarla selamlaşan Cumhur İttifakı Adayı, bazı vatandaşlarla satıcıların yaptığı pazarlığa ortak olarak, her iki tarafın fiyat konusunda anlaşma sağlamasına da yardımcı oldu.

VATANDAŞLARDAN DOĞRUER'E TEŞEKKÜR

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ve satıcılar ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Adayı Dr. Sadık Doğruer'e teşekkür ederken, kurbanlık alışverişlerini rahat ve güvenilir bir ortamda gerçekleştirdiklerini dile getirerek teşekkürlerini sundular.