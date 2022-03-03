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Giriş Tarihi: 3.3.2022 12:55 Son Güncelleme: 3.3.2022 13:24

Bergama'da sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulacak

ERTAN GÜRCANER
Bergama’da sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulacak

İzmir Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSBİ) meslek lisesi kurulması için protokol imzalandı. Protokol, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ile BOSBİ'nin Müteşebbis Heyeti Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek ve Başkan Vekili Fikret Ürper tarafından valilik makamında düzenlenen törenle imzalandı. Bergama’nın ara eleman ihtiyacını karşılayacak olan yeni meslek lisesi ilçede büyük sevinçle karşılandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde merakla beklenen imzalar atıldı. Bergama Organize Sanayi Bölgesinde yapılması öngörülen yeni endüstri meslek lisesi için geri sayım atılan imzalarla başlamış oldu. İzmir Valiliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, BOSBİ Müteşebbis Heyeti Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek ve Başkan Vekili Fikret Ürper katıldı.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Valilik makamında imzalanan protokol sonrası açıklama yapan kısa adı BERTO olan Bergama Ticaret Odası Başkanı ve BOSBİ Başkan Vekili Fikret Ürper, TOBB desteğiyle kurulacak lisenin bölgede yakın gelecekte doğacak istihdam açığını gidereceğini söyledi. Ürper, protokolle 20 bin metrekare arsanın Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edileceğini, burada TOBB desteğiyle 24 derslik ve 3 atölyeden oluşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapılacağını aktardı. Ürper, organize sanayi bölgesi içinde inşa edilecek olan yeni endüstri meslek lisesinin Bergamalılara hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

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Bergama'da sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulacak
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