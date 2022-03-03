Bergama’da sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulacak

İzmir'in Bergama ilçesinde merakla beklenen imzalar atıldı. Bergama Organize Sanayi Bölgesinde yapılması öngörülen yeni endüstri meslek lisesi için geri sayım atılan imzalarla başlamış oldu. İzmir Valiliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, BOSBİ Müteşebbis Heyeti Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek ve Başkan Vekili Fikret Ürper katıldı.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Valilik makamında imzalanan protokol sonrası açıklama yapan kısa adı BERTO olan Bergama Ticaret Odası Başkanı ve BOSBİ Başkan Vekili Fikret Ürper, TOBB desteğiyle kurulacak lisenin bölgede yakın gelecekte doğacak istihdam açığını gidereceğini söyledi. Ürper, protokolle 20 bin metrekare arsanın Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edileceğini, burada TOBB desteğiyle 24 derslik ve 3 atölyeden oluşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapılacağını aktardı. Ürper, organize sanayi bölgesi içinde inşa edilecek olan yeni endüstri meslek lisesinin Bergamalılara hayırlı, uğurlu olmasını diledi.