Haberler Yaşam Haberleri Bergama’da selin yaraları sarılıyor! “Hiçbir üreticimizi çaresiz bırakmayacağız”
Giriş Tarihi: 18.1.2024 12:02 Son Güncelleme: 18.1.2024 12:06

Bergama’da selin yaraları sarılıyor! “Hiçbir üreticimizi çaresiz bırakmayacağız”

İzmir’in Bergama İlçesinde 16 Ocak’ta sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Sel tarım alanlarına da zarar verdi. Hayvancılıkla uğraşan bazı çiftçilerin de küçük ve büyük baş hayvanları selde telef oldu. nedeniyle İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, selin zarar verdiği Kaleardı ve İncecikler Mahallesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte selden etkilenen üreticilerin zarar tespit çalışmasına katıldı. Ürünü zarar gören, hayvanları telef olan üreticilerilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili gerekli tüm adımların atılacağını belirten Mustafa Şahin, “Devletimiz, Bakanlığımız afette zarar gören hiç bir üreticiyi çaresiz bırakmayacaktır” diye konuştu.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Bergama’da selin yaraları sarılıyor! “Hiçbir üreticimizi çaresiz bırakmayacağız”

Geçtiğimiz günlerde İzmir ve çevresinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış İzmir kent merkezinin yanı sıra Bergama ilçesinde de etkili oldu. Tarım alanları sular altında kalırken hayvancılıkla uğraşan bazı çiftçilerin küçük ve büyük baş hayvanları da sel sularına kapılıp telef oldu. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaraları sarmak için harekete geçti. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, selin zarar verdiği Kaleardı ve İncecikler Mahallesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte selden etkilenen üreticilerin zarar tespit çalışmasına katıldı.

DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARI İLE ÇİFTÇİMİZİN YANINDA

Ani bastıran şiddetli sağanak yağış dolayısıyla insan can kaybının yaşanmamış olmasının en büyük teselli olduğunu belirten Şahin: "Maalesef bazı çiftçilerimizin hayvanları telef olmuştur. Kaleardı Caber Mahallesinde bir hayvancılık işletmesinde 398 adet küçükbaş hayvan ve yaklaşık 15 ton civarında yem kaybımız sözkonusu… Ayrıca İncecikler Mahallesinde de bir üreticimizin 10 adet büyükbaş hayvanı ve 48 adet de küçükbaş hayvanının sel suyuna kapılması sonucu telef olduğunu tespit ettik. Köylülerimize, üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afet haberini alır almaz sabah erken saatlerinde ilçemize gelerek sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın zararının ve mağduriyetinin giderilmesi konusunda teknik personelimizle hemen gerekli çalışmalara başladık. Kesin zarar tespiti ile de hasar ve kayıplar tüm detayları ile yakında ortaya çıkacak. Durum anlık olarak Sayın Bakanımızla ve Bakanlığımızla da paylaşılıyor. Ürünü zarar gören, hayvanları telef olan üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili gerekli tüm adımlar atılacaktır. Devletimiz, Bakanlığımız afette zarar gören hiç bir üreticiyi çaresiz bırakmayacaktır. Tekrar geçmiş olsun" dedi. Selden zarar gören çiftçiler de yaşadıkları sel felaketi nedeniyle kendilerini yalnız bırakmayan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'e ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeline teşekkür etti.

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Bergama’da selin yaraları sarılıyor! “Hiçbir üreticimizi çaresiz bırakmayacağız”
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