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Giriş Tarihi: 15.2.2022

Bergama’da yeni sur duvarları keşfedildi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bergama’da yeni sur duvarları keşfedildi
UNESCO Dünya Kültür Miras listesine 8 yıl önce giren Bergama Antik Kenti'nde, 2 bin 500 yıllık sur duvarları bulundu. 4-5 metre yüksekliğindeki sur duvarlarının milattan önce 5. yüzyılda kenti saldırılara karşı korumak amacıyla yapıldığı öğrenildi. Sur duvarlarının antik kent eteklerindeki nehirde yürütülen Selinos Antik Kanal Projesi sırasında ortaya çıkartıldığı bildirildi. Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, "Milattan önce 5. yüzyıla tarihlenen sur duvarları dönemin özelliğini yansıtan 'polygonal' sistemiyle örülmüş. Antik Selinos Kanalı Restorasyon Projesi çok uzun soluklu bir çalışma. 5 Şubat 2021'de başlayan bu proje bize arkeolojik veriler sunuyor. Bu da çok önemli tarihsel çıkarımları beraberinde getiriyor. Ulaştığımız surlar sosyolojik ve ekonomik gücü de gösteriyor" dedi.

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Bergama’da yeni sur duvarları keşfedildi
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