Bergama’nın 2024’te 8 barajı olacak

DSİ'den İzmir'in Bergama İlçesine müjde geldi. Son 21 yılda Kuzey İzmir'in kalbi Bergama'ya 6 Baraj (Yortanlı, Çaltıkoru, Çamavlu, Musacalı, Çamtepe, Karalar) ve 2 gölet (Bayramcılar ve Yukarı Kırıklar) inşa eden DSİ Genel Müdürlüğü Seklik ve Kırcalar Barajlarını da 2024 yılında tamamlayarak, ilçedeki baraj sayısını 8'e yükseltmeye hazırlanıyor. Her iki şantiyedeki çalışmaların da aralıksız sürdüğünü belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Hedefimiz İzmir tarımının kalbi Bergama'da inşa ettiğimiz baraj sayısını önünüzdeki yıl 8'e çıkarmak" dedi.

SEKLİK TAMAMLANIYOR, KIRCALAR YOLDA…

Seklik Barajı'nda yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını ve 2024'ün ilk ayları ile birlikte şantiyedeki çalışmaların bitirileceğini duyuran DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta "Kırcalar Barajında da gövde dolgu çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

BİRKAÇ AY İÇİNDE DOLGU ÇALIŞMASI BİTMİŞ OLACAK

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Bergama'nın 8. Barajı olacak Kırcalar Barajı'nda batardo dolgusunu tamamladık. Şu anda gövde dolgusu ve dolusavak betonarme imalatları devam ediyor. 350 bin metreküplük gövde dolgusunun yüzde 60'ı da bitti. Birkaç ay içerisinde dolgu çalışmalarını tamamlayarak, bahar yağmurları ile birlikte barajda su tutmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

33 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Kırcalar Barajı'nın gövdesinin temelden yüksekliğinin 33 metre olarak; "Kil Çekirdekli Kaya Dolgu" tipinde projelendirildiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajda 1.8 milyon metreküp su tutulacağını hatırlattı. Kırcalar Barajı'nın Bakırçay Havzasında 3010 dekar araziye can suyu vereceğini söyledi.

SULAMA ŞEBEKESİ EŞ GÜDÜMLÜ OLARAK SÜRÜYOR

Sulama şebekesi inşaatının da barajla eş güdümlü olarak aynı anda devam ettiğinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, şu ana kadar 4300 metrelik borunun sulama sahasına döşendiğini ifade etti. Hedeflerinin projeyi 2024 yaz sulama sezonuna yetiştirmek olduğunu söyledi.

ÜRETİCİYE 15 MİLYON EK GELİR

Bergama Kırcalar Mahallesi'nin 1 km kuzeybatısındaki Değirmen Deresi üzerine kurulan baraj, 3010 dekar araziyi borulu basınçlı modern sistem ile sulayacak. Proje sayesinde sulama maliyetleri düşecek, bölgedeki verim artacak. Kırcalar Barajı ve Sulaması Projesi tamamlandığı zaman İzmir Bergamalı üreticiler 2023 yılı rakamları ile yılda ortalama 15 milyon lira daha fazla kazanacak.