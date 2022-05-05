Berkan Ali engel tanımıyor

Doğuştan kalıcı kemik bozukluğu (Mukopolisakkaridoz Tip 4 A) hastası olan 19 yaşındaki Berkan Ali Vural, pozitif enerjisi ve yaşama azmiyle herkesin takdirini topluyor. 10 parmağında 10 marifet olan Vural, roman yazıyor, saz çalıyor ve kickboks yapıyor. Renkli kişiliğiyle çevresinde çok sevilen Vural, Türkçe öğretmeninin yönlendirmesiyle şiir yazmaya başladı. Yazma yeteneğinin farkına varan Vural, 3 yıl önce ilk kitabını piyasaya çıkardı. Lise mezunu olan Vural, geçtiğimiz yıl da ikinci kitabını okuyucusu ile buluşturdu. Yazdıkça hayata daha da pozitif baktığını belirten Berkan Ali Vural, şu sıralar 3'üncü romanını yazmaya devam ediyor.Vural, yazarlık dışında yaptığı diğer faaliyetlerle de engellilere örnek oluyor. Saz kursuna giden ve aynı zamanda kickboks yapan Vural, "Hayata küsmenin kimseye bir faydası yok. Nefes alabiliyorsak ona da şükretmemiz lazım. Bugün varız yarın yokuz. Allah'ın bize verdiği emaneti en iyi şekilde korumamız lazım. Ben hayatımı yaptığım aktivitelerle mutlu hale getirmeye çalışıyorum. Çevremdeki diğer engelliler bunları nasıl yapabildiğimi soruyorlar. 'Siz de yapabilirsiniz' diyorum. Çevreme örnek olmak istiyorum. Liseyi bitirdim, şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Edebiyat bölümünü okumak istiyorum. O bölümü okuyarak yazarlıkta kendimi daha da geliştireceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.