Berra havuzda boğulma tehlikesi geçirip, hastanede hayatını kaybetmişti: O anaokulu kapatıldı!

YÜZME ÖĞRETMENİ 'TALİ KUSURLU' BULUNDU

Yüzme öğretmeni olarak görev yaptığı anaokulundaki havuz etkinliği sırasında mayo ile havuz içerisinde çocuklara yakın şekilde bulunmayan, çocukların kolluk takmasını sağlamayan N.T.'nin 'tali kusurlu' bulunduğu raporda, sınıf öğretmeni N.Ş.'nin ise kusurlu olmadığı kaydedildi.

EBEVEYNLER 'ASLİ KUSURLU'

Anaokulunda yapılacak etkinlikler açısından 4 yaşındaki çocuklarının sağlık durumunun uygun olup olmadığını dikkate almayan ve çocukları doğduğundan beri düzenli olmayan aralıklarla, kendinde olmayacak şekilde nöbet geçirmiş olmasına rağmen, bu durumu açık bir şekilde anaokulu yönetimi ile paylaşmayarak, çocuklarının sağlık ve güvenliğinin korunması için göstermeleri gereken özeni göstermeyen ebeveynler, baba İsmail Dizi ve anne Beyza Turan'ın ise olayın meydana gelmesinde 'asli kusurlu' olduğu kaydedildi.

YAŞANAN PANİK KAMERADA

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde çocuklar havuzdayken, yüzme öğretmeninin kenarda olduğu ve havuzda hiçbir öğretmenin bulunmadığı görüldü. Berra Dizi'nin, asılan havluların arkasına denk gelen alanda yüzdüğü için görülmediği görüntüde, yüzme öğretmeninin stajyer öğrencinin ikazıyla koşarak küçük kızın bulunduğu tarafa geldiği ve sudan çıkardığı görüldü. Yaşanan panik sırasında bir öğretmenin ayağının kaymasıyla yere düştüğü, çağrılan hemşirenin de koşarak havuz kenarına geldiği anlar görüntülere yansırken, tüm bunlar yaşanırken, diğer çocukların havuzdan çıkarılmadıkları ve yüzmeye devam ettiği de görüldü.

ANAOKULU KAPATILDI

Anaokulundaki yüzme etkinliği sırasında havuzda epilepsi nöbeti geçirip boğulma tehlikesi yaşayan ve kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra yaşamını yitiren Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince yürütülen soruşturma kapsamında, özel anaokulunun faaliyetleri durduruldu. Hazırlanan raporda okuldaki ihmal ve usulsüzlüklere yer verilirken, kaçak öğretmen istihdamı ve okul kurucusunun sorumluluklarını yerini getirmemesi gibi tespitlerde bulunuldu. Okulun kapatılmasına gerekçe olarak, mevzuata aykırı faaliyetler ve yönetim ihmalleri gösterilirken, öğretmen ve öğrencilerin durumuna ilişkin sürecin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi. Kararın ardından okul personeli, eşyalarını toplamaya başladı.