Berzeg, 345 gün sonra defnedildi

Balıkesir'de yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 312 gün sonra kemik parçalarına ulaşılan ekonomist Korhan Berzeg'in cenazesi, kayboluşundan 345 gün sonra son yolculuğuna uğurlandı. Gönen'e bağlı Armutlu Mahallesi'nde 17 Haziran 2023 günü saat 08.30'da yazlık evinden köpeği ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılan ekonomist Korhan Berzeg bir daha geri dönmemişti. Kaybolduktan tam 312 gün sonra Berzeg'e ait kemik parçaları bulunmuştu. Berzeg, dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.