Berzeg’in ölümünde hayvan saldırısı şüphesi

Balıkesir'de, kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in (83),dere çevresinde bulunan kafatası ve kemiklerinin adli tıp incelemesi tamamlanmıştı. Geçtiğimiz gün defnedilen Berzeg'le ilgili Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun ayrıntılarına SABAH ulaştı. İncelemelerde, kemiklerdeki muhtemel hayvan müdahalesine yani ısırılmasına bağlı doku kayıpları ve eksikliklerin bulunduğuna dikkat çekildi. Berzeg'in bölgedeki sokak köpekleri ya da vahşi bir hayvan tarafından parçalanıp öldürülmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.