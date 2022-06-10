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Giriş Tarihi: 10.6.2022 08:57 Son Güncelleme: 10.6.2022 09:21

Beş binden fazla uyuşturucu hapla yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Beş binden fazla uyuşturucu hapla yakaladılar

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu satıcısını beş bin 92 uyuşturucu hapla suçüstü yakaladı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Zeyrek Mahallesi'nde yabancı uyruklu H.M. isimli bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti ve ikamet adresine operasyon düzenledi. H.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Beş binden fazla uyuşturucu hapla yakaladılar | Video

Adreste yapılan aramalarda; bir ruhsatsız tabanca, bir baskı makinesi, beş bin 92 uyuşturucu hap, 3.00 gram Marihuana maddesi, 1.50 gram Metamfetamin maddesi, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 180 dolar ile beş bin 155 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Beş binden fazla uyuşturucu hapla yakaladılar
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