İstanbul Polisi; Bağcılar ve Pendik İlçeleri'nde uyuşturucu madde satışı yapan ve "Torbacı" olarak adlandırılan iki uyuşturucu madde satıcısına yönelik operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu uyuşturucu madde satıcısı İ.H.A. (20) ve uyuşturucu madde satıcısı L.A. (41) yakalanarak gözaltına alındı.

Beş kilogram zehirle suçüstü yakalandılar: 2’si de tutuklandı | Video

İki şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda kısaca "MET" olarak adlandırılan dört kilo 359 gram "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde, 9,5 gram Esrar maddesi, 101 gram uyuşturucu madde, 325 adet uyuşturucu hap, iki hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 19 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 375 lira nakit para ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.