Beş kız kardeşin büyük başarısı

Diyarbakırlı Rozerin, Aleyna, Dilara, Elif, Eylül kız kardeşler, resim yapmayı çok seviyor. Babaları da resim öğretmeni olan kız kardeşlerin tarzları farklı olsa da yolları hep aynı. Beş kız kardeş kendilerini renklerle ifade ediyor.

22 yaşındaki resim öğretmeni Rozerin, 17 yaşındaki 12'inci sınıf öğrencisi Aleyna, 16 yaşındaki 11'inci sınıf öğrencisi Dilara, 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi Elif ve 6 yaşındaki 1'inci sınıf öğrencisi Eylül Özdemir'in tek gayeleri ise, "5'i Bir Yerde Karma Resim Sergisi" ile hayallerini gerçekleştirmek, seslerini duyurmak.

Kızlar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın desteğiyle Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içinde sergi açtılar. 8 aylık süren bir çalışma sonucu sergi açan 5 kız kardeşin en büyük hedefleri ise tüm kız çocukları için umut olmak. 6 Aralık tarihine kadar açık kalacak olan karma sergide toplam 79 eser yer alıyor.

SABAH'a konuşan Rozerin Özdemir, kız çocuklarının sesi olup Diyarbakır'ı sanatsal anlamda temsil etmek istediklerini belirterek, "Bu sergi ile Diyarbakır'da kızlar da zoru başarırı göstermenin mutluluğunu yaşıyorum.

Sadece Türkiye'de değil kentimizi kültürel anamda, uluslar arası boyutta da tanıtmak ve temsil etmek istiyoruz. Bu anlamda, Milli Eğitim Bakanlığı, vali bey ve belediyeden destek istiyoruz" dedi.

"HAYALLERİ OLAN KIZLARA UMUT OLDUK"

Dilara ise Güneydoğu'da kızların da başarabileceğini gösterdiklerini belirterek, "Bu anlamda hayalleri olan kızlara umut olduğumuza inanıyorum. Yurt dışında dil eğitimi almak istiyorum" diye konuştu. Uluslararası resim yarışmalarında Türkiye birinciliği bulunan ve bölgede kız çocuklarına bir mesaj vermenin yanı sıra resim sergisinden elde edecekleri gelirle aynı zamanda kardeşlerinin de hayallerini gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Aleyna Özdemir de, "Biz bugüne kadar hiç tatil yapmadık. İki küçük kardeşim bu resimleri yaparken, bir yandan da tatil hayalleri kurdular. Buradan gelecek gelir ile babam, kardeşlerimin de hayallerini gerçekleştirmek istiyor" diye konuştu. Resim öğretmeni olan baba Ramazan Özdemir de, uluslar arası, yerel ve karma birçok sergiye katıldığını belirterek, kızlarının ortaya koyduğu bu başarılarından dolayı onlarla gurur duyduğunu söyledi. Baba Özdemir, 5 yıl önce kızı Dilara'nın 15 Temmuz darbe girişimi konulu yağlı boya tablosunu Beştepe'deki ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini söyledi. Serginin açılışını Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Ömer Buğday ve Kent Konservatuarı Şube Müdürü Erol Kaplan gerçekleştirdi.