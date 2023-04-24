Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar

İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ne bağlı Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit eden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri söz konusu adrese operasyon yaptı. Ö.D., E.Ş., V.A., U.B. ve T.Y. isimli beş kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Adreste yapılan detaylı aramalarda 504.5 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 55.3 gram Eroin maddesi, 16 gram Esrar maddesi, 28 gram Kokain maddesi, 36 gram Metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dört cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 800 lira nakit para ele geçirildi. Üç uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.