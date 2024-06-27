Besicileri dolandıran şebeke yakalandı

Bursa'da sosyal medyada canlı hayvan alımı ilanı vererek besici Adem D.'yi (37), 300 bin lira dolandıran 4 şüpheli kurulan özel ekip tarafından, Balıkesir'in Edremit ilçesine kadar Plaka Takip Sistemi (PTS) kameralarından izlenerek yakalandı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde lüks otellerde ve apartlarda kaldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmamak için başkaları üzerinden oda ve daire tuttukları ortaya çıktı. Şüphelilerin 15 besiciyi daha aynı yöntemle dolandırdıkları saptandı. Aytaç Kara ve Uğur Demir tutuklanırken, Osman Ş. ile Erkan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.