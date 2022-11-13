Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelenecek mi? Taksim’deki patlama sonrası Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi mi, iptal mi oldu?

Beşiktaş – Antalyaspor maçının İstanbul Beyoğlu - Taksim- İstiklal caddesinde meydana gelen patlama sonrasında ertelenme durumunun ne olduğunu öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun olarak Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelenecek mi, ertelendi mi, iptal mi oldu? sorusuna cevap arıyor.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ, ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ OLDU?

Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelenecek mi, ertelendi mi, iptal mi oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;