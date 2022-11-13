Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelenecek mi? Taksim’deki patlama sonrası Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi mi, iptal mi oldu?

Beşiktaş – Antalyaspor maçının İstanbul Beyoğlu - Taksim- İstiklal caddesinde meydana gelen patlama sonrasında ertelenme durumunun ne olduğunu öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun olarak Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelenecek mi, ertelendi mi, iptal mi oldu? sorusuna cevap arıyor.
Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelenecek mi, ertelendi mi, iptal mi oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Spor Toto Süper Lig 14. Hafta maçları kapsamında bugün saat 20:00'da başlayacak olan Beşiktaş – Antalyaspor maçının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;
"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.
Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."