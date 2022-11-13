Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Taksim patlaması sonrası ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi tarihte oynanacak, ne zamana ertelendi?
Giriş Tarihi: 13.11.2022 19:18 Son Güncelleme: 13.11.2022 19:18

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Taksim patlaması sonrası ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi tarihte oynanacak, ne zamana ertelendi?

Süper Lig’in 14. Haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor maçı İstanbul Taksim’de meydana gelen patlama olayı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Yapılan açıklama sonrasında futbolseverler tarafından “Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak, ne zamana ertelendi?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar devam ediyor. Merak konusu olan Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak, ne zamana ertelendi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Taksim patlaması sonrası ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi tarihte oynanacak, ne zamana ertelendi?

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında bugün oynanacak olan Süper Lig mücadelesi, İstanbul Taksim2de meydana gelen patlama sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından güvenlik önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Son dakika kararının ardından mücadelenin oynanacağı tarihi merak eden futbolseverler yoğun şekilde "Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak, ne zamana ertelendi?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE OYNANACAK, NE ZAMANA ERTELENDİ?

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak, ne zamana ertelendi? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;



BEŞİKTAŞ-FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulunun, Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe erteleme kararı aldığı bildirildi.



Açıklamada, "Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

Bu arada Vodafone Park'ta karşılaşmanın ertelendiğine dair anons yapılırken, tribünlere giriş yapan taraftarlardan stattan ayrılmaları istendi.



BEŞİKTAŞ STADA GELDİ VE TESİSLERE GERİ DÖNDÜ

Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelenirken, kararın açıklanmasının hemen ardından Beşiktaş stada geldi sonra tesislere geri döndü.



Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, maç için stada ulaştı. Ancak Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelenirken, Beşiktaş kararın alınmasından birkaç dakika stada ulaştı ve ardından kafile otobüsten inmeden tesislere geri döndü. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsün hemen ardından hakemleri taşıyan araç da stadyuma geldi.



BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçının oynanacağı tarih henüz belli değil. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldığında tüm bilgilere sabah.com.tr'den erişebileceksiniz.

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Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Taksim patlaması sonrası ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi tarihte oynanacak, ne zamana ertelendi?
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