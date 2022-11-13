Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? Taksim patlaması sonrası ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi tarihte oynanacak, ne zamana ertelendi?

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında bugün oynanacak olan Süper Lig mücadelesi, İstanbul Taksim2de meydana gelen patlama sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından güvenlik önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Son dakika kararının ardından mücadelenin oynanacağı tarihi merak eden futbolseverler yoğun şekilde "Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak, ne zamana ertelendi?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE OYNANACAK, NE ZAMANA ERTELENDİ?

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak, ne zamana ertelendi? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;