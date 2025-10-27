Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 11. haftayı derbi maçı heyecanı sardı!
Giriş Tarihi: 27.10.2025 01:45

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren ve nefesleri kesecek olan bu dev mücadele, Siyah-Beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de haftalar ilerlerken, futbolseverlerin heyecanla beklediği "derbi haftası" geldi çattı. Bu sezon şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan Beşiktaş ve Fenerbahçe, ligin 11. haftasında kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin son haftalardaki form durumları ve sakatlık problemleri derbiyi daha da kritik hale getirirken, maçın tarihi, saati ve yayıncısı büyük bir ilgiyle araştırılıyor. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tüm detayları.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in en önemli mücadelesi olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi, ligin 11. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Dev maç siyah beyazlıların evinde 2 Kasım günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Süper Lig karşılaşmaları beIN Sport ekranlarında yayımlanıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

