Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 11. haftayı derbi maçı heyecanı sardı!

Süper Lig'de haftalar ilerlerken, futbolseverlerin heyecanla beklediği "derbi haftası" geldi çattı. Bu sezon şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan Beşiktaş ve Fenerbahçe, ligin 11. haftasında kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibin son haftalardaki form durumları ve sakatlık problemleri derbiyi daha da kritik hale getirirken, maçın tarihi, saati ve yayıncısı büyük bir ilgiyle araştırılıyor. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tüm detayları.