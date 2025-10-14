BEŞİKTAŞ GAİN BASKETBOL MAÇ BİLGİSİ! Beşiktaş GAİN - Niners Chemnitz maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş GAİN, Avrupa Kupası'nda turnuvadaki konumunu sağlamlaştırmak adına kritik bir mücadeleye çıkıyor. Rakip Almanya'dan Niners Chemnitz, disiplinli oyunuyla tanınıyor. Karşılaşma yayın detayları, takım analizleri ve maçın kilit dinamikleri ile takip edilecek. İşte, Beşiktaş GAİN - Niners Chemnitz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı: