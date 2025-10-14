Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş GAİN - Niners Chemnitz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş BKT Avrupa Kupası heyecanı yaşıyor!
Giriş Tarihi: 14.10.2025 16:28

Beşiktaş GAİN, Niners Chemnitz ile Avrupa arenasında kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa’da önemli bir galibiyet arayışında olacak. BKT Avrupa Kupası (EuroCup) kapsamında 3. maçına çıkacak siyah beyazlılar ilk iki maçta hanesine bir galibiyet ve bir mağlubiyet yazdırdı. Peki; Beşiktaş GAİN - Niners Chemnitz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş GAİN, Avrupa Kupası'nda turnuvadaki konumunu sağlamlaştırmak adına kritik bir mücadeleye çıkıyor. Rakip Almanya'dan Niners Chemnitz, disiplinli oyunuyla tanınıyor. Karşılaşma yayın detayları, takım analizleri ve maçın kilit dinamikleri ile takip edilecek. İşte, Beşiktaş GAİN - Niners Chemnitz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı:

BEŞİKTAŞ GAİN - NİNERS CHEMNİTZ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş GAİN ile Niners Chemnitz arasında oynanacak Avrupa maçı, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılacak.
Müsabaka TSİ 20:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN - NİNERS CHEMNİTZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.

Beşiktaş, EuroCup ilk maçında Litvanya temsilcisi Lietkabelis Panevezys'e 85-79 mağlup oldu. 2. haftada ise İngiltere'nin London Lions takımını ağırlayan Beşiktaş, rakibini 99-73 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

