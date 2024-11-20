Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig BJK-Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş – Göztepe maçı için geri sayım heyecanı başladı. 2024-2025 sezonu Trendyopl Süper Lig puan tablosunda arka arkaya sıralanan Beşiktaş ve Göztepe maçı için Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Beşiktaş – Göztepe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ- GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında düzenlenecek Beşiktaş- Göztepe maçı 24 Kasım Pazar günü 19.00'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL KADRO
Mert, Svensson, Udokhai, Emirhan, Massuaku, Gedson Fernandes, N'dour, Semih, Joao Mario, Rafa Silva, İmmobile
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI BİLET FİYATLARI
Loca 162: 22.000 TL
Loca 152: 19.000 TL
VIP 100:16.000 TL
VIP 101-126: 14.000 TL
Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL
Doğu Alt 115-116 Blok: 4.000 TL
Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL
Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL
Doğu Alt 114-117 Blok: 3.200 TL
Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL
Doğu Alt 113-118 Blok: 2.800 TL
Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL
Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.575 TL
Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL
Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 TL
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL