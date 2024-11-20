Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig BJK-Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş – Göztepe maçı için geri sayım heyecanı başladı. 2024-2025 sezonu Trendyopl Süper Lig puan tablosunda arka arkaya sıralanan Beşiktaş ve Göztepe maçı için Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Beşiktaş – Göztepe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?