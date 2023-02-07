Beşiktaş halkının yardımları AFAD işbirliği ile deprem bölgesine gönderildi

Beşiktaş Kaymakamlık ve AFAD ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle ilçe gönüllülerin hazırladığı deprem kolileri, tırlara yüklenerek afet bölgesine doğru yola çıktı. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, AFAD yöneticileri Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu da alana gelerek çalışmalara destek oldu.
Deprem haberi alındıktan sonra Beşiktaş halkı kısa bir sürede organize olarak yardım toplamaya başladı. Deprem bölgelerinde ihtiyaç çağrısı yapılması üzerine ilçe sakinleri, depremzedelerin ihtiyaçları için yardımların toplandığı Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi, Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi, mahalle muhtarlıklarına akın etti.
Uzun süre dayanıklı gıda ürünlerinden uyku tulumuna, battaniyeden hijyenik malzemelere kadar depremzedelerin acil ihtiyaç duydukları ürünler kolilere yerleştirilip tırlara yüklendi. Tıra yüklenen koliler belediye görevlileri ve emniyet görevlilerinin destek olmasıyla akşam saatlerinde AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı.