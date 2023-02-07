Beşiktaş halkının yardımları AFAD işbirliği ile deprem bölgesine gönderildi

Deprem haberi alındıktan sonra Beşiktaş halkı kısa bir sürede organize olarak yardım toplamaya başladı. Deprem bölgelerinde ihtiyaç çağrısı yapılması üzerine ilçe sakinleri, depremzedelerin ihtiyaçları için yardımların toplandığı Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi, Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi, mahalle muhtarlıklarına akın etti.