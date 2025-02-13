Beşiktaş Hangi Yakada? Beşiktaş Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Beşiktaş'ın tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Osmanlı döneminde padişahların ve devlet adamlarının yerleşim yeri olarak seçtiği bölge, günümüzde de İstanbul'un en prestijli ilçelerinden biri olmayı sürdürmektedir. Yıldız Sarayı, Ortaköy Camii ve Çırağan Sarayı gibi Osmanlı'dan kalma tarihi yapıları barındıran ilçe, aynı zamanda modern yapılarıyla da dikkat çekmektedir. Beşiktaş hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi sorular ilçenin kültürel yapısından kaynaklı araştırılmaktadır.

Beşiktaş Hangi Yakada?

Beşiktaş, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Sarıyer, batısında Şişli ve Kağıthane, güneyinde Beyoğlu ilçeleri bulunmaktadır. Beşiktaş, Boğaz'ın batı kıyısında yer aldığı için tamamen Avrupa Yakası sınırları içinde kabul edilir.

Beşiktaş Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Beşiktaş, İstanbul'un eğitim, sanat, ticaret ve sosyal yaşam açısından en hareketli ilçelerinden biri olmaya devam etmektedir. Tarihi yapıları, Boğaz manzaralı semtleri ve geniş ulaşım imkanlarıyla, Avrupa Yakası'nın en değerli bölgelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sahil hattının Üsküdar ile vapur seferleriyle bağlantılı olması, ilçenin Anadolu Yakası'yla yakın temas içinde olmasını sağlasa da idari ve coğrafi açıdan Avrupa Yakası'na bağlıdır.