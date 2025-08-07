Beşiktaş Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçı tarihi belli oldu! Beşiktaş St Patrick’s rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, bugün İrlanda temsilcisi St Patrick's ile ilk maçına çıkıyor. Taraftarların heyecanla takip ettiği eşleşmede gözler şimdiden rövanş karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlı ekip, ikinci maçı İstanbul'da taraftarı önünde oynayacak. Peki, Beşiktaş ile St Patrick's rövanş maçı rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte, detaylar...
İrlanda temsilcisi St Patrick's Konferans Ligi'nde mücadeleye 1. ön eleme turundan başladı. İlk turda Litvanya ekibi Hegelmann'ı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen St Patrick's ikinci turda Estonya temsilcisi Kalju ile eşleşti. Rakibini ilk maçta 1-0 mağlup eden St Patrick's ikinci maçta normal süresini 2-1 geride tamamladığı maçın uzatma dakikalarında bulduğu beraberlik golü ile adını 3. ön eleme turuna yazdırdı ve bu turda Beşiktaş'ın rakibi oldu.