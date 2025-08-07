Beşiktaş Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçı tarihi belli oldu! Beşiktaş St Patrick’s rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

ST PATRİCK'S KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURU YOLCULUĞU

İrlanda temsilcisi St Patrick's Konferans Ligi'nde mücadeleye 1. ön eleme turundan başladı. İlk turda Litvanya ekibi Hegelmann'ı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen St Patrick's ikinci turda Estonya temsilcisi Kalju ile eşleşti. Rakibini ilk maçta 1-0 mağlup eden St Patrick's ikinci maçta normal süresini 2-1 geride tamamladığı maçın uzatma dakikalarında bulduğu beraberlik golü ile adını 3. ön eleme turuna yazdırdı ve bu turda Beşiktaş'ın rakibi oldu.