Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçı tarihi belli oldu! Beşiktaş St Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 7.8.2025 18:43

Beşiktaş Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçı tarihi belli oldu! Beşiktaş St Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün St Patrick's Athletic ile İrlanda’da karşılaşıyor. Mücadelenin ardından taraftarlar gözlerini İstanbul’da oynanacak rövanş karşılaşmasına çevirdi. Kritik eşleşmenin ikinci ayağına dair tarih ve saat bilgisi araştırılıyor. Peki, Beşiktaş St Patrick's rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçı tarihi belli oldu! Beşiktaş St Patrick’s rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, bugün İrlanda temsilcisi St Patrick's ile ilk maçına çıkıyor. Taraftarların heyecanla takip ettiği eşleşmede gözler şimdiden rövanş karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlı ekip, ikinci maçı İstanbul'da taraftarı önünde oynayacak. Peki, Beşiktaş ile St Patrick's rövanş maçı rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte, detaylar...

ST PATRİCK'S KONFERANS LİGİ 3. ÖN ELEME TURU YOLCULUĞU

İrlanda temsilcisi St Patrick's Konferans Ligi'nde mücadeleye 1. ön eleme turundan başladı. İlk turda Litvanya ekibi Hegelmann'ı 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla eleyen St Patrick's ikinci turda Estonya temsilcisi Kalju ile eşleşti. Rakibini ilk maçta 1-0 mağlup eden St Patrick's ikinci maçta normal süresini 2-1 geride tamamladığı maçın uzatma dakikalarında bulduğu beraberlik golü ile adını 3. ön eleme turuna yazdırdı ve bu turda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

RÖVANŞ MAÇI 14 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA!

Temsilcimiz Beşiktaş'ın St Patrick's ile rövanş karşılaşmasını 14 Ağustos tarihinde İstanbul'da oynayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçı tarihi belli oldu! Beşiktaş St Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz