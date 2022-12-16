Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Beşiktaş Levent’te bulunan AVM’de yangın çıktı
Giriş Tarihi: 16.12.2022 12:54 Son Güncelleme: 16.12.2022 14:09

Son dakika: Beşiktaş Levent’te bulunan AVM’de yangın çıktı

Son dakika: İstanbul, Levent'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor. AVM'de bulunanlar tahliye ediliyor. Gelen ilk bilgilere göre olayda yaralı, can kaybı bulunmuyor.

Son dakika: Beşiktaş Levent’te bulunan AVM’de yangın çıktı

İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İstanbul Levent'teki ünlü AVM'de yangın! İşte ilk görüntüler | Video

Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.

SON DAKİKA! İstanbul Levent'te bulunan AVM'de yangın | Video

İTFAİYE DAİRE BAŞKANI: ŞİMDİLİK CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bölgeye hemen çok sayıda itfaiye ekibi sevk ettiklerini belirterek, "Şimdilik can kaybı ya da yaralı yok" dedi.

Yangına, Beşiktaş, Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi'den de itfaiye desteği sağlandı.

Ekiplerce, AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye ediliyor.

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.

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Son dakika: Beşiktaş Levent’te bulunan AVM’de yangın çıktı
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