Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Sampdoria maçı hangi kanalda? Sampdoria Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı?
Giriş Tarihi: 30.7.2022 13:21

Beşiktaş Sampdoria maçı hangi kanalda? Sampdoria Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Beşiktaş hazırlık maçı için geri sayım başladı. İtalyan takım Sampdoria ile karşı karşıya gelecek siyah beyazlılar yeni sezona tam gaz hazırlanmaya devam ediyor. “Beşiktaş Sampdoria maçı hangi kanalda” sorusu taraftarlardan tarafından sorulmaya başladı. Evinde galibiyet arayan Kara Kartal yeni transferlerini de sahaya çıkarak. “Beşiktaş Sampdoria maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak” sorusu yanıt buldu. Peki, Beşiktaş Sampdoria hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın kanalı ve saati…

Beşiktaş Sampdoria maçı hangi kanalda? Sampdoria Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Sampdoria Beşiktaş hazırlık maçı Vodafone Park takviminde yerini aldı. Kara Kartalın evinde kozlarını paylaşacak İtalyan takım Sampdoria ve Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. "Beşiktaş Sampdoria maçı hangi kanalda" sorusu yanıt arıyor. Maçı canlı yayın ile izlemek isteyen taraftarlar BJK maç bilgilerine odaklandı. Peki, Beşiktaş Sampdoria maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11 ve detaylar…

BEŞİKTAŞ SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sampdoria Beşiktaş maçı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Heyecanlı hazırlık maçı mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sampdoria maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11

Ersin, Welinton, Necip, Montero, Rosier, Josef, Gedson, Umut, Hasic, Boyd, Cenk Tosun

BJK HAZIRLIK MAÇI SONUÇLARI

Beşiktaş 2-1 Werder Bremen

Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen

Beşiktaş 1-0 Mainz 05

Beşiktaş 0-3 Wolverhampton

Beşiktaş 2-1 Deportivo Alaves

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Beşiktaş Sampdoria maçı hangi kanalda? Sampdoria Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı?
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