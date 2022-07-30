Beşiktaş Sampdoria maçı hangi kanalda? Sampdoria Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Sampdoria Beşiktaş hazırlık maçı Vodafone Park takviminde yerini aldı. Kara Kartalın evinde kozlarını paylaşacak İtalyan takım Sampdoria ve Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. "Beşiktaş Sampdoria maçı hangi kanalda" sorusu yanıt arıyor. Maçı canlı yayın ile izlemek isteyen taraftarlar BJK maç bilgilerine odaklandı. Peki, Beşiktaş Sampdoria maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11 ve detaylar…