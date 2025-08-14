Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-St. Patrick's maçı şifresiz kanalda canlı izle!
Giriş Tarihi: 14.8.2025 07:57

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda mücadele eden Beşiktaş, St. Patrick's ile rövanş maçına çıkıyor. İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde de bu galibiyeti yakalamak istiyor. Futbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini ve saatini merak ediyor. Peki, Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Beşiktaş rövanş maçı canlı izle bilgisi!

Avrupa arenasında yoluna devam eden Beşiktaş, Konferans Ligi eleme turu rövanşında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, heyecan dolu bu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saatini araştırıyor. Peki, Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş-St. Patrick's maçı şifresiz kanalda canlı izle!

BEŞİKTAŞ - ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.

İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRİCK'S RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

HT SPOR CANLI İZLE

Kanalın internet üzerinden takip edilen canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.htspor.com/canli-yayin

BEŞİKTAŞ TAM KADRO!

Siyah-beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.

İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.

Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.

Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde rakipleri belli oldu!

Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.

Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

