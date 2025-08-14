Beşiktaş-St. Patrick’s rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-St. Patrick’s maçı şifresiz kanalda canlı izle!

Avrupa arenasında yoluna devam eden Beşiktaş, Konferans Ligi eleme turu rövanşında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, heyecan dolu bu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saatini araştırıyor. Peki, Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş-St. Patrick's maçı şifresiz kanalda canlı izle!
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.
İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
Siyah-beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.
Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.
İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.
Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.
Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.
Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.
Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.