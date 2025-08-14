Beşiktaş-St. Patrick’s rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-St. Patrick’s maçı şifresiz kanalda canlı izle!

Avrupa arenasında yoluna devam eden Beşiktaş, Konferans Ligi eleme turu rövanşında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, heyecan dolu bu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saatini araştırıyor. Peki, Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş-St. Patrick's maçı şifresiz kanalda canlı izle!