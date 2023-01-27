Beşiktaş tribününün genç ismi kansere yenik düştü

Halil Tarık Emirgan, 12 yaşında yakalandığı ve yaklaşık 10 yıldır savaştığı yumuşak doku kanserine yenilerek önceki gün sabah saatlerinde Ankara'da tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Emirgan'ın cenazesi dün öğle saatlerinde ikamet ettiği İstanbul Kağıthane'ye getirildi.





Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan Tanrıöver Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Cenazesine çok sayıda seveni katıldı. Kalabalık caddeye taştı. Sosyal medyadaki birçok Beşiktaş sayfası Emirgan için taziye mesajı yayınladı. Emirgan'ın babası Murat Emirgan'ın ise Kağıthane Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEYİ BIRAKMADI

Sevenleri Emirgan'ın yaşam savaşını anlatırken hiçbir zaman yaşam mücadelesini bırakmadığını, 10 yıldır var gücü ile hastalıkla mücadele ettiğini söyledi. Emirgan 10 yıl içerisinde bir kısmı Amerika'da olmak üzere farklı birçok hastanede hastalığının şiddetine ve uygunluğuna göre tedavi gördü. Bu süreçlerde her zaman daha iyiye gideceğine inandı. Moralini yüksek tuttu. Yaşama sevdiklerinin desteği, Beşiktaş ve ilgi duyduğu tarih ile tutundu.

7 AYDIR YOĞUN BAKIMDA YATIYORDU

Son iki yıldır hastalığının şiddetinin artmasının ardından yedi ay önce yoğun bakımda kalmak üzere Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 22 yaşındaki Emirgan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

"ÖĞRENCİM, YİĞİDİM, KARDEŞİM ÖLDÜ"

Halil Tarık Emirgan'ın yakını Şinasi Karaman'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Karaman yayınladığı mesajda: "Ögrencim, yiğidim, kardeşim vefat etti. Mekanın cennet olsun güzel insan. Nur içinde uyu" dedi.