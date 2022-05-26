Beşiktaş Tuz Baba Camii’nin tuvalet kapısı üçüncü kez çalındı

Hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerinin yakalanmamasına tepki gösteren camii cemaatinden Sadi Kahraman, "Şadırvan tuvaleti kapısının çalınması da ilk defa başımıza geliyor, cemaat olarak yaptırdık. İkinci, üçüncüyü de çaldılar. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum yani. Emniyete bildirildi incelemeler devam ederken ikinci ve üçüncü tuvalet kapısı hırsızlığı gerçekleşti. Organize bir hırsızlık olduğunu düşünüyoruz. Biz yaptırdıkça çalıyorlar. Hırsızlar tek değil ikinci, üçüncü şahıslar anı şekilde geliyorlar, alıyorlar. Cemaat olarak, çalındıkça yaptırıyoruz.'' dedi.