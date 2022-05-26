Beşiktaş Tuz Baba Camii’nin tuvalet kapısı üçüncü kez çalındı

Beşiktaş Türkali Mahallesi Uzunova Caddesi'nde bulunan Tuz Baba Cami'nin tuvalet kapısı, farklı tarihlerde üç defa çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen bir kişinin, öğlen saatlerinde sırtladığı beyaz bir kapıyla rahat bir şekilde sokaktan geçişi görülüyor.
Durumdan rahatsız olan cami hocası ve cemaati, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, Caminin tuvalet kapısını gören olay anı ve cadde üzerindeki tüm güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerinin yakalanmamasına tepki gösteren camii cemaatinden Sadi Kahraman, "Şadırvan tuvaleti kapısının çalınması da ilk defa başımıza geliyor, cemaat olarak yaptırdık. İkinci, üçüncüyü de çaldılar. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum yani. Emniyete bildirildi incelemeler devam ederken ikinci ve üçüncü tuvalet kapısı hırsızlığı gerçekleşti. Organize bir hırsızlık olduğunu düşünüyoruz. Biz yaptırdıkça çalıyorlar. Hırsızlar tek değil ikinci, üçüncü şahıslar anı şekilde geliyorlar, alıyorlar. Cemaat olarak, çalındıkça yaptırıyoruz.'' dedi.