Beşiktaş ve Eyüpsultan’da vale denetimi

Polis ekipleri, Beşiktaş ve Eyüpsultan'da akşam saatlerinde eğlence mekanı ve kafelerde bulunan valelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlere ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri de katıldı.



SİGORTASIZ VALE İÇİN CEZA



Denetimlerde eğlence mekanı ve kafelerin girişinde bulunan valelerin çalışma sözleşmelerinin, resmi vale yelek veya kıyafetlerinin olup olmadığına bakıldı. Evrakları kontrol eden ekipler, Beşiktaş'ta lüks bir eğlence mekanının sigortasız vale çalıştırdıkları tespit edildi. İşletme sahibine ceza yazan polis ekiplerinin denetimlerinin gece boyunca süreceği öğrenildi.