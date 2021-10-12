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Giriş Tarihi: 12.10.2021 00:04

Beşiktaş ve Eyüpsultan’da vale denetimi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beşiktaş ve Eyüpsultan’da vale denetimi

Polis ekipleri akşam saatlerinde Beşiktaş ve Eyüpsultan’da bulunan eğlence mekanı ve kafelerin valelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, Beşiktaş ve Eyüpsultan'da akşam saatlerinde eğlence mekanı ve kafelerde bulunan valelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlere ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri de katıldı.


SİGORTASIZ VALE İÇİN CEZA


Denetimlerde eğlence mekanı ve kafelerin girişinde bulunan valelerin çalışma sözleşmelerinin, resmi vale yelek veya kıyafetlerinin olup olmadığına bakıldı. Evrakları kontrol eden ekipler, Beşiktaş'ta lüks bir eğlence mekanının sigortasız vale çalıştırdıkları tespit edildi. İşletme sahibine ceza yazan polis ekiplerinin denetimlerinin gece boyunca süreceği öğrenildi.

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Beşiktaş ve Eyüpsultan’da vale denetimi
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