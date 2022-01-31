Beşiktaş ve Şişli’de açıkta bırakılan elektrik kabloları köpekleri öldürdü

Bir köpeğin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olay geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi.
Öğle saatlerinde sabah yürüyüşüne çıkan bir çift evlerine doğru ilerlediği sırada iddialara göre; köpek, yerdeki açık olan elektrik kablolarına temas etti.
Bir anda titremeye başlayan köpeğe ne olduğunu anlayamayan sahibi, yardım etmeye çalıştı. Yerdeki kabloları görünce elektrik akımına kapıldığını anladı. Çevredekiler, köpeğin sahibini 'elektrik çarpabileceğini' söyleyerek uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sahibinin çaresiz kaldığı olayda elektrik akımına kapılan köpek bir süre sonra hayatını kaybetti.
UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ
Hayatını kaybeden köpeği kucaklayan sahibi ve eşi olay yerinde uzun süre feryat ederek ağladı. Daha sonra sahipleri, ölen köpeklerini alarak olay yerinden uzaklaştı.
"KÖPEĞİN AYAĞI ÇIKLAK OLDUĞU İÇİN ELKTRİK ÇARPMIŞ"
Mahalle sakinleri köpeğin elektrik akımına kapıldığı yolda çalışma yapıldığını görevlilerin önlem almaması sonucu ayakları çıplak olan köpeğin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini kabloların yolun yüzeyinde tutulmasından dolayı başka olaylarında yaşanabileceği kaydedildi.
AÇIKTA BIRAKILAN ELEKTRİK KABLOLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ
İkinci elektirige kapılarak ölen köpek olayı da Şişli'de yaşandı. Şişli' Barutçular sokakta 'Miel' isimli köpek, sahibinin arkadaşı tarafından gezdirildiği sırada aydınlatma direğinde açık bırakıldığı belirtilen kablodan elektriğe kapılarak hayatını kaybetti.
"BİR ÇOCUK DA SOKAK LAMBASINA DOKUNABİLİRDİ"
Esnaf Eyüp Beyhan, "İçeride oturuyorduk, bir çığlık sesi geldi. Köpek yerde hareketsiz yatıyordu. Bir esnaf arkadaşım kalp masajı yaptı. Ardından da kucaklayıp veterinere götürdü.
Köpek direğe dokunduğu an hareketsiz olarak kaldı. Elektrik firması çalışanları dün geldi bir işlemler yaptı. O kabloları kapattı. Bir çocuk da oraya dokunabilirdi" dedi.