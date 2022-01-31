Beşiktaş ve Şişli’de açıkta bırakılan elektrik kabloları köpekleri öldürdü

Bir köpeğin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olay geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi.

Öğle saatlerinde sabah yürüyüşüne çıkan bir çift evlerine doğru ilerlediği sırada iddialara göre; köpek, yerdeki açık olan elektrik kablolarına temas etti.

Bir anda titremeye başlayan köpeğe ne olduğunu anlayamayan sahibi, yardım etmeye çalıştı. Yerdeki kabloları görünce elektrik akımına kapıldığını anladı. Çevredekiler, köpeğin sahibini 'elektrik çarpabileceğini' söyleyerek uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sahibinin çaresiz kaldığı olayda elektrik akımına kapılan köpek bir süre sonra hayatını kaybetti.