Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda? Beşiktaş Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Beşiktaş Viktoria Plzen maçı yarın akşam Avusturya'da oynanacak. Kampa Avusturya'ya giden kara kartal, burada yeni sezona hazırlanıyor. Yeni transferleri takıma monte etmek istiyen siyah beyazlı ekip, oynadığı hazırılık maçlarıyla kondisyonunu bulmak istiyor. Peki, Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
BEŞİKTAŞ VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Viktoria Plzen arasındaki hazırlık maçı, 12 Temmuz Salı günü saat 17.00'de (TSİ) oynanacak. Avusturya kampındaki ikinci maç olacak Plzen sonrası Beşiktaş, Mainz 05 ile de karşılaşacak.