Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda? Beşiktaş Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Beşiktaş Viktoria Plzen maçı yarın akşam Avusturya'da oynanacak. Kampa Avusturya'ya giden kara kartal, burada yeni sezona hazırlanıyor. Yeni transferleri takıma monte etmek istiyen siyah beyazlı ekip, oynadığı hazırılık maçlarıyla kondisyonunu bulmak istiyor. Peki, Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?