Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda? Beşiktaş Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?
Giriş Tarihi: 11.7.2022 15:20

Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda? Beşiktaş Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Beşiktaş hazırlık maçlarına geçtiğimiz gün başladı. İlk maçında Werder Bremen’i 2 – 1 yenen siyah beyazlılar, şimdi Çekya’nın dişli takımlarından Plzen ile oynayacak. Şampiyonluk parolası ile sezona giren kara kartallar, yeni transferleri takıma monte etmek istiyor. Futbolseverler de Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Beşiktaş Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar

Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda? Beşiktaş Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Beşiktaş Viktoria Plzen maçı yarın akşam Avusturya'da oynanacak. Kampa Avusturya'ya giden kara kartal, burada yeni sezona hazırlanıyor. Yeni transferleri takıma monte etmek istiyen siyah beyazlı ekip, oynadığı hazırılık maçlarıyla kondisyonunu bulmak istiyor. Peki, Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Viktoria Plzen arasındaki hazırlık maçı, 12 Temmuz Salı günü saat 17.00'de (TSİ) oynanacak. Avusturya kampındaki ikinci maç olacak Plzen sonrası Beşiktaş, Mainz 05 ile de karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ VIKTORIA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Kara kartalın maçı Spor Smart HD üzerinden canlı olarak izlenecek. Maç şifreli olarak gösterilecek.

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Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda? Beşiktaş Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?
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