Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Werder Bremen hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Valerien Ismael liderliğindeki Beşiktaş, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Kara Kartal, Avusturya hazırlık kampı ilk maçında Alman ekibi Werder Bremen'le karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli takviyeler yapan siyah beyazlı ekip, Werder Bremen'i mağlup edip moral depolamayı hedefliyor. Beşiktaş - Werder Bremen hazırlık maçının yayın günü, saat, ve kanalı ise futbolsverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?