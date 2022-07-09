Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Werder Bremen hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 9.7.2022 14:37

Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Werder Bremen hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlık çalışmalarına başladı. Bu kapsamda siyah beyazlı takım, hazırlık maçında Almanya Bundeslige ekiplerinden Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Beşiktaş - Werder Bremen maçının yayın tarihi, saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarını hızlandırdı. Peki Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç ile ilgili tüm merak edilenler...

Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Werder Bremen hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gelecek sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Valerien Ismael liderliğindeki Beşiktaş, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Kara Kartal, Avusturya hazırlık kampı ilk maçında Alman ekibi Werder Bremen'le karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli takviyeler yapan siyah beyazlı ekip, Werder Bremen'i mağlup edip moral depolamayı hedefliyor. Beşiktaş - Werder Bremen hazırlık maçının yayın günü, saat, ve kanalı ise futbolsverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - WERDER BREMEN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Werder Bremen hazırlık maçı, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü oynanacak ve saat 17:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - WERDER BREMEN HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Tivoli Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, Smart Spor HD, Spor Smart kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Werder Bremen hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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