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Giriş Tarihi: 12.12.2022 19:32 Son Güncelleme: 12.12.2022 19:57

Beşiktaş’ın sevilen yöneticisi Metin Doğantimur son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Divan Kurulu üyesi ve Beşiktaş Camiyasının sevilen ismi Metin Doğantimir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doğantimur Beşiktaşlı taraftarların gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beşiktaş’ın sevilen yöneticisi Metin Doğantimur son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş Spor Kulübünde Divan Kurulu Üyesi olarak görev yaparken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Metin Doğantimur tedavi süreci devam ederken hayatını kaybetti.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada ise "Divan Kurulu Üyemiz Haktan Doğantimur'un babası Divan Kurulu Üyemiz Metin Doğantimur'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camiamızın sevilen ismi mimar Metin Doğantimur Beşiktaşın görünmez kahramanlarından birisiydi. Gönüllü olarak siyah beyaz kulübe hizmet eden Metin Doğantimur'un ölümü camiamızı büyük ve derin üzüntüye sokmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Metin Doğantimur'un cenazesi, Beşiktaş bayrağına sarılı naaşı Beşiktaş Sinanpaşa Camii'ne getirildi. Cenazeye aile yakınları ve Beşiktaş kulüp yöneticileri ve taraftarları katıldı. ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.

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Beşiktaş’ın sevilen yöneticisi Metin Doğantimur son yolculuğuna uğurlandı
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