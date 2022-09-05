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Giriş Tarihi: 5.9.2022 03:50

Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş karşılaşmasının sona ermesinin ardından koşarak sahaya giren ve siyah-beyazlı futbolculara tekma atarak saldıran şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

DHA
Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar gözaltına alındı

Başkent'te oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçına, karşılaşma sonunda B.Ö., adlı taraftarın gerçekleştirdiği saldırı damga vurdu. Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı müsabakada hakemin bitiş düdüğüyle birlikte orta sahaya koşan B.Ö, havada tekme atarak beşiktaşlı futbolculara saldırdıktan sonra saha bir anda karıştı. Yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Saldırı ile ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş maçında kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak giren ve Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö.'nün gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirildi.

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Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar gözaltına alındı
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