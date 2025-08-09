Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş–St. Patrick’s rövanş maçı biletleri satışa çıkıyor! Beşiktaş St Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 9.8.2025 21:48 Son Güncelleme: 9.8.2025 21:48

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün St Patrick's Athletic ile İrlanda’da karşılaşıyor. Mücadelenin ardından taraftarlar gözlerini İstanbul’da oynanacak rövanş karşılaşmasına çevirdi. Kritik eşleşmenin ikinci ayağına dair tarih ve saat bilgisi araştırılıyor. Peki, Beşiktaş St Patrick's rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, bugün İrlanda temsilcisi St Patrick's ile ilk maçına çıkıyor. Taraftarların heyecanla takip ettiği eşleşmede gözler şimdiden rövanş karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlı ekip, ikinci maçı İstanbul'da taraftarı önünde oynayacak. Peki, Beşiktaş ile St Patrick's rövanş maçı rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte, detaylar...

Beşiktaş–St. Patrick's rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkacak

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 14 Ağustos'ta St. Patrick's'i ağırlayacak Beşiktaş, rövanş maçı biletlerini yarın ön satışa çıkaracak. Genel satış ise 11 Ağustos'ta başlayacak.

RÖVANŞ MAÇI 14 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA!

Temsilcimiz Beşiktaş'ın St Patrick's ile rövanş karşılaşmasını 14 Ağustos tarihinde İstanbul'da oynayacak.

