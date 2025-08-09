Beşiktaş–St. Patrick’s rövanş maçı biletleri satışa çıkıyor! Beşiktaş St Patrick’s rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, bugün İrlanda temsilcisi St Patrick's ile ilk maçına çıkıyor. Taraftarların heyecanla takip ettiği eşleşmede gözler şimdiden rövanş karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlı ekip, ikinci maçı İstanbul'da taraftarı önünde oynayacak. Peki, Beşiktaş ile St Patrick's rövanş maçı rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte, detaylar...
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 14 Ağustos'ta St. Patrick's'i ağırlayacak Beşiktaş, rövanş maçı biletlerini yarın ön satışa çıkaracak. Genel satış ise 11 Ağustos'ta başlayacak.