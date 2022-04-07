Beşiktaş’ta çöken binadan kopan parçalar bir otomobili perte çıkardı!

Binanın duvarlarından kopan parçanın zarar verdiği otomobili kullanan otopark görevlisi Ercan Akyüz, "Otoparktan araç çıkıyordu, yol veriyordum. Çıkarken binadan çıtırtı geldi. Ne olduğunu anlayamadım, arabayı vurdum zannettim. Bir baktım, çatıdan bir şeyler düştü. Arabanın içi bembeyaz oldu. O anda arabadan kaçtım. Binada biri yaşıyordu ama o sırada içeride değildi" dedi.