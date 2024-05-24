Beşiktaş’ta ihbarı emniyeti harekete geçirdi! Şüphelinin ihbarı asılsız çıktı

Beşiktaş'ta bombalı eylem yapacağını polise söyleyen Hamza Ö, araca bomba yüklediğini adrese yöneldiğini belirttikten sonra telefonu kapattı. İhbar üzerine hareke geçen ekipler ihbarın asılsız olduğu ve daha öncede şahsın benzer eylemlerde bulunduğu tespit etti. Şüpheli hakkında 3 yıl ceza istemiyle dava açıldı.

Kendini Mert D. olarak tanıtan, gerçek ismi Hamza Ö. olan şüpheli kişi (2023 yılında) Etiler Sehit Naci Soydan Polis Merkezini aradı. Şüpheli 34 ESM 820 plakalı araca bomba yüklediğini, Beşiktaş Etiler'de eylem yapacağını söyledi. Şüpheli Hamza Ö. daha sonra Arnavutköy'den yola çıktığını elinde görüntü kayıtlarının olduğunu söyleyip telefonu kapattı.

ASILSIZ İHBAR

İhbarın ardından polis ekipleri hemen harekete geçti. Polis şahsın babası Nami Ö.'yü aradığında, babası, Hamza Ö.'nün oğlu olduğunu ve psikolojik rahatsızlığının bulunduğunu söyledi. Polis yaptığı çalışmada ihbarın asılsız olduğunu tespit etti. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BİPOLAR HASTASIYIM

Şüpheli Hamza Ö. karakolda verdiği ifadede, bipolar psikiyatri hastası olduğunu ağır ilaçlardan dolayı ihbarda bulunduğunu belirtti. Psikolojik sorunlarının olduğunu elinde sağlık raporunun mevcut olduğunu bundan dolayı pişman olduğunu kaydetti.

3 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin daha öncede asılsız ihbardan dolayı 81 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Şüpheli şahsın ifadesinde suçu ikrar ettiği, suç uydurma yönünde raporunun olmadığı ifade edildi. Şüpheli için "Suç Uydurma" kapsamında savcılık tarafından 3 yıl istemiyle dava açıldı. Şüphelinin cezai ehliyeti olmadığı takdirde cezaya yer olmadığına dair karar verilmesi istendi.