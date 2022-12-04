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Giriş Tarihi: 4.12.2022 12:53 Son Güncelleme: 4.12.2022 12:58

Beşiktaş’ta ilginç kavga: Genç kadın sinir krizleri geçirdi!

Beşiktaş’ta bir büfeye giden genç kadın, iddiaya göre sıraya girerek sipariş verdi. Siparişini alacağı sırada eksik para verdiği belirtilerek yeniden sıraya girmesi istenen kadın, çalışanlarla tartıştı. Sinir krizi geçiren kadın güçlükle sakinleştirilirken, o anlar kameraya yansıdı.

İHA
Beşiktaş’ta ilginç kavga: Genç kadın sinir krizleri geçirdi!

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, büfeye gelen genç bir kadın sıraya girerek sipariş verdi.

Beşiktaş’ta bir garip sıra kavgası! Yeniden sıraya girmesi istenen kadın çalışanlarla böyle tartıştı | Video

Siparişi almak için bekleyen kadına büfe çalışanı eksik para verdiğini söyledi. Genç kadın parayı ödemek istedi ancak çalışan yeniden sıraya girmesi konusunda ısrar etti. Duruma sinirlenen genç kadın, çalışanlarla tartışmaya başladı. Adeta sinir krizi geçiren kadın, yanındaki arkadaşı ve diğer müşteriler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kavganın sonunda erkek arkadaşının sarıldığı genç kadın sakinleşirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Tarafların olayla ilgili birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Beşiktaş’ta ilginç kavga: Genç kadın sinir krizleri geçirdi!
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