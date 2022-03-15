Beşiktaş’ta kaçmaya çalışan otomobil polise çarptı: 3 yaralı

Kaza, 02.00 sıralarında Beşiktaş Levazım Mahallesi, Akmerkez Yolu-Zincirlikuyu Yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Akmerkez Yolu- Zincirlikuyu yol ayrımında denetim yapan trafik polisleri, Murat E'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.
3 ARACA ÇARPTI
Polislerin uyarılarını dikkate almayan Murat E. Kaçmaya çalıştı. Trafik polislerinin kullandığı araçların arasından geçmeye çalışan sürücü ikisi polis aracı olmak üzere 3 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Murat E.'nin kullandığı otomobilin lastikleri patladı.
3 POLİS HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada Murat E.'nin çarptığı 3 polis memuru yaralandı. Haber verilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Polislerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, 3 polisin yaralanmasına sebep olan otomobili didik didik aradı. Murat E. Ve yanında bulunan arkadaşı gözaltına alınırken otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Olayla ilgili polis çalışma başlattı.