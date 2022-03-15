Beşiktaş’ta kaçmaya çalışan otomobil polise çarptı: 3 yaralı

3 POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Murat E.'nin çarptığı 3 polis memuru yaralandı. Haber verilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Polislerin durumunun iyi olduğu belirtildi.