Beşiktaş’ta kaza yapan lüks otomobil yandı

Olay, 04.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan Gül'ün kullandığı lüks otomobil, Ortaköy'den Beşiktaş istikametine gittiği sırada Çırağan Sarayı önünde, Berk Menteş'in kullandığı hafif ticari araca çarptı.
LÜKS OTOMOBİL YANDI
Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolden çıkarak duvara ve kaldırıma çarptı. Çarpma sonrasında lüks otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kazada ölen veya yaralanan kimse olmazken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
SÜRÜCÜ "ARABAM" DİYE AĞLADI
Kaza sonrasında yanan otomobilin sürücüsü Cihan Gül, "Arabam yanıyor" diyerek ağladı. Ağlayan genci polis ekipleriyle arkadaşları sakinleştirdi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışma yaptığı sırada hafif ticari araçtakilerle lüks otomobildekiler arasında kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları ayırdı. Kullanılmaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.