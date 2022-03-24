Beşiktaş’ta kaza yapan lüks otomobil yandı





LÜKS OTOMOBİL YANDI



Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolden çıkarak duvara ve kaldırıma çarptı. Çarpma sonrasında lüks otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kazada ölen veya yaralanan kimse olmazken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.